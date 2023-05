A la Une .. Expérimentation d’un dispositif de biosécurité sur des sentiers en cœur de parc national

Ce matin, le Parc national de La Réunion et ses partenaires ont inauguré une station de biosécurité sur le site de Mare-Longue, dans le cadre d’un projet expérimental de lutte contre les plantes invasives, mené avec le mécénat de la Fondation Groupe EDF. Par N.P - Publié le Jeudi 4 Mai 2023 à 16:22

Le communiqué :



Les Espèces Exotiques Envahissantes Végétales, ou plantes invasives, sont la principale menace pour la biodiversité des îles comme La Réunion. Avec le mécénat de la Fondation Groupe EDF, le Parc national de La Réunion dote le territoire d’un nouvel outil pour lutter contre ce danger : les stations de biosécurité.



Mis en place sur les sentiers en cœur de Parc national, ce dispositif vise à limiter la dispersion de graines d’invasives dans des espaces naturels encore bien préservés et surtout à sensibiliser le public sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Après une première phase d’études et de prototypes, l’expérimentation prend de l’ampleur en 2023. Avec 4 nouvelles stations installées sur l’île, les randonneurs sont invités à devenir de véritables acteurs de la protection de la biodiversité.