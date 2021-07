A la Une . Expédition à la tronçonneuse contre son frère : Vanessa Lemerle reste en détention

Vanessa Lemerle est accusée d'avoir fait vivre une nuit de cauchemar à son frère, Nicolas, avec l'aide de son compagnon de l'époque.

Les enfants du notaire Paul Lemerle, décédé en 2015, se voueraient une haine tenace. Le couple comparaitra devant la cour d'assises en octobre prochain. En attendant, les deux accusés sont détenus. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 à 06:27





On se souvient qu'en avril 2018, le couple avait été placé en détention provisoire, soupçonné de s'être introduit dans la maison de Nicolas Lemerle, le frère de Vanessa, de l'avoir séquestré, violenté et menacé afin qu'il accepte de régler au plus vite la succession de leur père, le notaire Paul Lemerle, décédé en 2015.



Litige successoral ?



Omar M'Barki, masqué et ganté, aurait attaché sa victime à un arbre avec un tuyau d'arrosage.



Muni d'une tronçonneuse, il aurait tenté de convaincre son beau-frère en menaçant de lui couper les doigts. Le cauchemar aurait duré une bonne partie de la nuit.



Vanessa Lemerle aurait commandité l'agression à laquelle elle aurait assistée. Au petit matin, les amants auraient volé les cartes bancaires du frère et effectué un retrait avec l'une d'entre elles.



Vanessa Lemerle et Omar M'Barki, 23 ans, se sont rencontrés en métropole avant de devenir très vite un couple. Les éléments de l'enquête montrent que la quinquagénaire était vraisemblablement sous son emprise au moment des faits.



Sa version et celle de son co-auteur d'infortune divergeaient lors de leur garde à vue respective, raison pour laquelle ils avaient été placés en détention.



Vanessa Lemerle avait ensuite plaidé sa cause et obtenu une remise en liberté sous contrôle judiciaire en avril 2019. Elle avait interdiction d'entrer en contact avec M'Barki.



Sous contrôle judiciaire, elle est ivre au volant



Mais deux mois plus tard, ivre au volant, elle avait provoqué un accident sans gravité. Après avoir copieusement insulté les gendarmes qui avaient été dépêchés sur les lieux, elle avait été surprise en compagnie d'Omar M'Barki qu'elle "conduisait chez le médecin suite à une blessure au doigt".











La robe noire a rappelé qu'elle avait déjà passé trois ans en prison pour des faits qui auraient pu être jugés devant un tribunal correctionnel. Le conseil a exposé des conditions de détention indignes pour l'accusée qui souffrirait de différents problèmes de santé graves. Il a plaidé pour un placement sous surveillance électronique.



Une "haine incroyable"



De son côté, l'avocat général à indiqué "avoir une lecture différente" concernant Vanessa Lemerle. "C'est une femme déterminée, elle l'a prouvé lorsqu'elle a décidé de ne pas respecter son contrôle judiciaire. Elle voue une haine incroyable à son frère et rien n'indique que cela a changé", a poursuivi Jean-Philippe Rey.



"On a parlé d'un litige successoral, mais il n'en est rien", a rebondi Me Morel, justifiant ses propos à l'appui de deux attestations de notaires en charge de la succession de Paul Lermerle, décédé en 2015.



À l'issue des débats, les magistrats de la chambre de l'instruction ont décidé du maintien en détention de Vanessa Lemerle.

