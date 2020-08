Courrier des lecteurs Existe-t-il un Consul de Maurice à La Réunion ?

Alors qu’une action de grande envergure a été menée ces derniers mois par les gouvernements de beaucoup de pays dans le monde au travers de leurs ambassades et autres consulats, dans le but de rapatrier leurs citoyens bloqués dans le monde, je m’interroge sur le lourd silence du Consulat de Maurice à La Réunion.



En effet, depuis le début de cette crise Covid-19 et plus encore aujourd’hui avec ses nombreux mauriciens bloqués à La Réunion depuis des mois sans moyens de subsistance autre que l’aide de certaines associations, je me pose la question mais que fait donc M. le Consul de Maurice à La Réunion.



« Ces Mauriciens ne savent plus vers qui se tourner et sont nombreux à appeler Free Dom pour lancer un appel à l’aide. »



Ce Consul aux abonnés absents depuis le début de sa mandature, nous montre une fois de plus son désintérêt total pour les citoyens qu’il est censé représenter et assister si la nécessité l’exigeait. L’intervention de certains mauriciens sur les ondes de Radio Freedom ce mardi 5 aout 2020 étant assurément le point culminant de cette situation honteuse et dramatique.



« Des Mauriciens et leurs proches pensent à former un collectif. »



Comment ne pas s’esclaffer devant une situation aussi burlesque, des mauriciens. « Des Mauriciens vont créer un collectif », alors même qu’ils ont à leur service un Consulat honoraire ici, à La Réunion. Encore une fois la question se pose donc mais que fait donc le Consul Honoraire ?



Ce consul qui est en poste depuis six ans maintenant, n’a jamais tenu une conférence de presse, ne s’est jamais rendu au-devant des mauriciens pour leur apporter son soutien dans quelques domaines que ce soit.



De plus on ne sait pas où le rencontrer, il ne répond jamais au téléphone, ni non plus son employé, qui d’ailleurs ne sais rien sur le travail du Consulat. Que dire donc si ce n’est que ce dernier est quelqu’un d’invisible, introuvable, inexistant, injoignable, et incompétent.



Il a donc voulu prendre ce poste pour uniquement élargir son réseau et d’avoir de plus grandes facilités de parfaire à ses besoins personnel. Les Citoyens Mauriciens qui vivent à La Réunion serait soulagés de savoir ce qu’il a fait de bien pour notre communauté jusqu’à ce jour.



J’espère que le Gouvernement Mauricien aurait pris connaissance de ce qui se passe ou plutôt de ce qui ne se passe pas à La Réunion en faveur de ses ressortissants.



Est-il besoin de souligner, que beaucoup à La Réunion comme à Maurice en appel au retour immédiat de l’ancien Consul Honoraire de Maurice à La Réunion, pour ne pas le nommer, qui jusqu’à présent joui d’une grande réputation du fait d’une action concrète sur le terrain qui fut sans faille pendant sa mandature.



Actuellement toutes les personnes à La Réunion savent ce qui se passe sur un pétrolier qui a fait naufrage au large de la la pointe d’ Esny à Mahébourg (J’aurai bien voulu poser la question à ce Consul pour lui demander s’il il connaît où se trouve la pointe d’Esny à Maurice ? ) île Maurice. Beaucoup de nos compatriotes vivant à La Réunion, aimeraient avoir plus de détails de ce qui se passe dans cette région et quelles sont les retombées de cette catastrophe pour leur familles résidant dans cette région. Nous aimerions avoir quelques éléments à ce sujet venant de M. Le Consul.







Un mauricien de La Réunion en Colère



