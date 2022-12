A la Une . Exercice de sécurité civile à la SRPP ce mercredi

Un exercice de sécurité sera effectué ce mercredi à la SRPP, au Port. L'occasion de tester la sirène d'alerte mais aussi le nouveau système d'information des populations à partir des téléphones mobiles. Par N.P - Publié le Lundi 5 Décembre 2022 à 14:33

Le communiqué :



Un exercice de sécurité civile sera organisé mercredi 7 décembre 2022 pour tester le plan particulier d’intervention (PPI) de la société réunionnaise des produits pétroliers (SRPP) sur la commune du Port.



Cet établissement de stockage de produits pétroliers est en effet classé SEVESO seuil haut : il s’agit d’un site industriel à risque où doit être maintenu un haut niveau de prévention.



La SRPP est donc soumise à un plan particulier d’intervention (PPI) destiné à protéger les populations se situant à proximité (dans un rayon de 600 mètres environs).



Pendant cet exercice, une partie des cellules de commandement de crise sera activée. Le SDIS 974 et les forces de l’ordre déploieront leurs moyens qui correspondront aux besoins d’une intervention réelle sur le terrain.



La sirène comme moyen d’alerte



La réglementation européenne prévoit que certains sites industriels soient équipés d’une sirène d’alerte reconnaissable par un son modulé en amplitude/fréquence (3 cycles successifs de 1 minute 41 secondes). C’est notamment le cas de la centrale EDF du Port Est, et de la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers (SRPP) à La Réunion.



La sirène a pour but d’alerter la population. Elle est déclenchée en cas d’accident grave, susceptible d’impacter les populations résidentes ou se trouvant à proximité du site. Elle est audible dans un rayon d’environ 1 kilomètre et testée tous les premiers mercredis du mois.



Lorsque retentit une sirène, le réflexe à adopter est de se mettre à l’abri du danger et d’écouter la radio afin d’obtenir les consignes complémentaires qui pourront être données, en fonction de la nature du danger ainsi que les renseignements sur l’évolution de la situation.



La sirène sera testée lors de l’exercice.



Test du dispositif national FR-Alert



En complément des sirènes, le nouveau système d’alerte et d’information des populations à partir des téléphones mobiles, FR-Alert, sera testé lors de cet exercice.



Ce nouveau dispositif d’alerte et d’information des populations permet d’envoyer des notifications sur le téléphone mobile des personnes présentes dans une zone confrontée à un grave danger (catastrophe naturelle, accident biologique, chimique ou industriel, acte terroriste…) afin de les informer sur la nature du risque, sa localisation et sur les comportements à adopter pour se protéger.



Dans le cadre de l’exercice, des notifications seront envoyées sur les téléphones mobiles des personnes localisées dans un rayon de 600 mètres autour de la SRPP.



