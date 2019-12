Exercice ORSEC maritime au large de La Réunion

Dans le cadre du dispositif ORSEC* maritime, le commandant de la zone maritime sud océan Indien a organisé un exercice majeur d’assistance à un navire en difficulté (ANED) et de lutte contre une pollution maritime (POLMAR) les 18 et 19 décembre 2019 au large de La Réunion.



Construit sur une thématique de collision entre un palangrier et un pétrolier, cet exercice a mobilisé les principaux acteurs locaux du domaine (environ 100 participants) sur des thématiques variées de la gestion de crise maritime.



Préparé en étroite relation avec la préfecture de La Réunion et l’ensemble des services de l’Etat, cet exercice a permis de remplir trois objectifs majeurs: la préparation des équipes gestion d’incident (CROSS Réunion/ EMIA FAZSOI) et de crise (centre opérationnel de la préfecture) au traitement d’un évènement de mer majeur ; l'amélioration de la prise en compte de la gestion l’interface terre – mer dans ce type d’incident ; et enfin, l'entraînement des acteurs de la lutte contre une pollution maritime.



Au niveau opérationnel, la journée du 18 décembre a été marquée par l’hélitreuillage d’une équipe d’évaluation et d’intervention (EEI) par l’hélicoptère Panther (36F) à bord du BSAOM* Champlain engagé comme navire plastron. Un inspecteur de la sécurité des navires, un pilote maritime et un marin de la base navale Port-des-Galets ont ainsi pu réaliser un premier bilan des dégâts occasionnés sur la coque et les soutes du navire.



Enfin, la journée du 19 décembre a été consacrée à la mise en œuvre du matériel antipollution de la base navale à partir du BSAOM Champlain (simulation d’une nappe par du son de riz, confinement puis récupération).



Embarqués à cette occasion, M. Jacques Billant, préfet de la Réunion, le général Yves Métayer, COMSUP FAZSOI et le capitaine de vaisseau Bruno Sciascia, commandant de la zone maritime, ont pu présenter les missions de l’action de l’Etat en mer et répondre aux questions des médias locaux.



*ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile

*BSAOM : bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer