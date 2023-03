Exécution à Cambuston : En pleurs, le tireur présumé demande pardon

Ce lundi en milieu d'après-midi, ils ont été déférés au tribunal de Champ Fleuri pour y être présentés au procureur de la République. Ils sont ensuite passés devant un juge d’instruction qui a décidé de les mettre en examen pour assassinat.



"Il faut me mettre en prison"



​Jean Patrick Malbrouck, né en 1967, accuse sérieusement le coup. "Je suis désolé, je regrette, je ne sais pas ce qui s’est passé dans ma tête, je demande pardon et il faut me mettre en prison", affirme-t-il en se mettant à pleurer en demandant "pardon à tout le monde". Dans cette exécution, Jean Patrick Malbrouck est le tireur présumé.



Son passage devant le juge des libertés et de la détention pour décider de son placement en détention ne laissait aucune place au doute au vu de la gravité des faits ainsi que le risque de représailles s'il venait à être libéré.



"De nombreux badauds ont assisté à la scène et un sentiment d’insécurité règne dans le quartier. Le trouble à l’ordre public est très important", souligne le procureur de la République. Par ailleurs, le parquet considère qu'il faut éviter que les deux mis en cause se concertent afin de déterminer leur rôle précis et éviter le risque de représailles qui est réel. Pour ces raisons, le procureur requiert le placement en détention même si le suspect s’est rendu de lui-même aux forces de l’ordre.



Le procureur rappelle également que les deux familles sont en conflit depuis longtemps.



Sans surprise, le JLD décide de placer ​Jean Patrick Malbrouck en détention provisoire.



"Je voulais pas qui arrive à là"



Au tour de Collé Anthony Malbrouck de passer devant le juge des libertés. L'homme né en 1982 a gardé le silence face au juge d'instruction mais a bredouillé un : "mi regrette ce qui arrive là. Je voulais pas qui arrive à là".



"Les déclarations entre son frère et lui ne sont pas les mêmes et il faut empêcher qu’ils se concertent", avise le procureur. Une concertation qui pourrait également concerner "d'autres personnes qui ont peut-être participé à cette expédition". Pour le reste, les raisons pour lesquelles le procureur de la République requiert le placement en détention provisoire sont les mêmes que pour son frère. "On ne parle que de ça dans toute La Réunion", insiste le procureur. D’éventuelles représailles de la part de la famille de la victime sont à nouveau évoquées par le procureur.



"C’est un homme inséré qui a 4 salariés", indique son avocat et "son rôle est différent de celui de son frère mais il faut le protéger et il comprend qu’il faut être placé en détention ce soir", dit Me Julien Baracco.



Sans surprise également, Collé Anthony Malbrouck rejoint la prison dès ce lundi soir dans l'attente de son procès.





Me Jean-Jacques Morel et Me Julien Barraco, les avocats respectifs de ​Jean Patrick Malbrouck et Collé Anthony Malbrouck, s'expriment à la fin du défèrement :