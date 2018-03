Excursion à la Ravine Divon pour les marmailles de Bouillon

Au Case de Bouillon, les marmailles du quartier profitent de cette période de loisirs pour découvrir la faune et la flore du Tour des Roches. Hier, mercredi 10 mai, ils sont partis à l’excursion à la Ravine Divon.Objectif pour ces 26 marmailles âgés de 06 à 17 ans : "réaliser un herbier et collecter des précieuses informations sur les plantes endémiques de La Réunion. Durant ces vacances, nous souhaitons mettre l’accent sur la vie en collectivité, le vivre-ensemble et le respect mutuel", explique Muriel Tariffe, la directrice des activités.