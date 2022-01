Exclusion des équipes d'Outre-mer du Trophée Coupe de France de basket : André Thien Ah Koon réagit

Le Maire du Tampon, André THIEN AH KOON, fait part de sa plus vive protestation suite à la décision de la Fédération Française de Basket-Ball d'exclure du "Trophée Coupe de France" les clubs d'Outre-mer qualifiés pour les 16èmes de finale et parmi lesquels figure la Tamponnaise Basket Ball.



Sur le plan sportif, cette mesure discriminatoire prise de façon unilatérale et sans consultation des ligues d'Outre-mer va à l'encontre des valeurs du sport et n'est pas sans rappeler les décisions du temps de la colonie. Par mesure d'équité, il convient de suspendre entièrement la compétition ou d'accepter que toutes les équipes qualifiées puissent y participer.



Sur le plan sanitaire, si le déplacement de 15 personnes (joueuses et staff) implique un risque élevé de contamination, alors il est urgent au vu de la situation actuelle de suspendre également tous les transports de voyageurs entre la Métropole et l'Outre-mer français. Vouloir faire croire que le risque de contamination serait plus élevé en Métropole du fait de la venue de personnes d'Outre-Mer est une contre-vérité inadmissible.



Le Maire du Tampon sollicite Monsieur le Président de la République Française, Monsieur le Premier Ministre et Messieurs le Ministre des Outre-mer et du Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports afin qu'une décision juste soit prise



(participation de toutes les équipes qualifiées ou suspension de l'ensemble de la compétition).