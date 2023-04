Exclusif : Le complot de Jean-Louis Lagourgue contre Richard Nirlo

Un peu plus loin sur l'enregistrement, il affirme : "On est proches du but et il faut décider les personnes en question. (...) On a bon espoir qu'effectivement on y arrive".Dans une autre partie de la conversation, Jean-Louis Lagourgue révèle quels moyens il compte utiliser pour "convaincre" les élus récalcitrants. Il s'agit là de la partie peut-être la plus intéressante de l'enregistrement que nous vous réservons pour plus tard.Reste à l'ancien maire de trouver maintenant qui est le ou les traitres. Une nouvelle réunion est prévue ce soir. Nul doute que les participants vont se regarder en chiens de faïence et que ceux qui manipuleront leurs téléphones seront particulièrement suspects...