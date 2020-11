La grande Une Exclusif - Incendie du Maïdo : Un incendiaire présumé présenté à un juge

Un suspect est présenté à un juge d’instruction ce dimanche matin concernant les incendies du Maïdo. Selon nos informations, les causes du départ de feu seraient accidentelles. Une information exclusive Zinfos974. Par Gaëtan Dumuids / Régis Labrousse sur place - Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 à 09:56 | Lu 3474 fois

La justice a-t-elle mis la main sur l’homme qui a déclenché l’incendie du Maïdo ? Tout porte à le croire puisque ce dimanche 15 novembre, un suspect est présenté à un juge d’instruction. Selon nos informations, le départ de feu serait accidentel.



Depuis samedi 7 novembre, un incendie s’est déclaré au Maïdo, laissant entrevoir le spectre des incendies de 2010 et 2011. Très rapidement, le brasier s’est étendu et les soldats du feu n’ont pu contenir sa progression durant le week-end dernier. Les pompiers ont déployé d’importants moyens, avec notamment l’intervention du Dash 8, mais le vent et les nuages ont considérablement gêné l’intervention.



Face aux difficultés rencontrées, le ministre des Outremers, Sébastien Lecornu, est venu en personne chapeauter les opérations. Des renforts de pompiers sont également arrivés de métropole mercredi. Les flammes ont coupé les habitants de Mafate du reste du monde pendant plusieurs jours. Finalement, grâce à leur effort et leur courage, les pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie, mais les opérations pour éviter tout nouveau départ sont toujours en cours.



Du côté de l’enquête, d’importants moyens ont également été mobilisés. Toutes les pistes ont été étudiées, notamment la piste criminelle. Les techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie de Saint-Denis ont effectué plusieurs prélèvements afin de découvrir l’origine du sinistre. La gendarmerie avait lancé un appel à témoin et avait entendu tous les témoignages.



De nombreuses interrogations qui pourraient être levées prochainement avec l’interpellation et le déferrement d’un suspect.



