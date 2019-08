Communiqué Exclus de la légine des TAAF, les petits pêcheurs de la SAPPMA préparent la riposte La réaction de la SAPPMA à l'exclusion de Réunion Pêche Australe de la pêcherie de légine pour les six prochaines années :

Les quatre-vingt dix petits pêcheurs de la SAPPMA ont appris avec abattement et amertume l’exclusion de Réunion Pêche Australe, dont ils sont tous actionnaires, de la pêcherie de légine des TAAF pour la période 2019-2025. Ils disent vouloir se concerter pour définir les suites à réserver à cette issue injuste.



Les quatre-vingt-dix associés de la société des artisans pêcheurs professionnels des mers australes (SAPPMA) ont pris connaissance du courrier signé de la préfète des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) rejetant pour les six prochaines années la demande de quota de légine de Réunion Pêche Australe (RPA), dont ils sont actionnaires à hauteur de 25%.



La SAPPMA accueille avec abattement la décision prise par les TAAF de les exclure de cette pêcherie.



La SAPPMA regrette la volonté affirmée de l’Etat de maintenir les rentes de situation dans les TAAF au bénéfice de quatre opérateurs historiques, la SAPMER de De Chateauvieux, CAP BOURBON de Le Garrec, COMATA d’Intermarché et PÊCHE AVENIR de la famille Virapoullé.



Les petits pêcheurs disent vouloir se réunir dans les tous prochains jours afin de décider collectivement des suites à réserver à cette exclusion de la pêcherie de légine et des actions à entreprendre.



La SAPPMA dit ne pas se résoudre à laisser aux « amis » de la Préfecture des TAAF le monopole d’une ressource australe, sensée être accessible à tout ressortissant français puisque propriété de l’Etat.



D’ores et déjà, la SAPPMA s’apprête à engager un recours contre l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2019 portant approbation du plan de gestion de la pêcherie de légine pour la période 2019-2025, dont les critères d’attribution des quotas excluaient d’office tout nouvel opérateur, faussant ainsi la concurrence entre les armateurs candidats.



Les petits pêcheurs annoncent également vouloir demander des comptes au président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de La Réunion, qui a privilégié les intérêts de la grande pêche australe contre ceux de la pêche artisanale dans ce dossier. En effet, les petits pêcheurs pouvaient chacun escompter jusqu’à 7000,00 euros annuels pour le restant de leur vie de leur participation à l’actionnariat de Réunion Pêche Australe. Or, depuis bientôt trois ans, avec les contributions « légine pour tous » de la grande pêche au CRPMEM de Bertrand Baillif, les petits pêcheurs n’ont touché en tout et pour tout que 500,00 euros !



Avec les petits pêcheurs, ce sont aussi toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais que l’Etat, avec la complicité de Bertrand Baillif et du Comité régional de la grande pêche, a sacrifiés et exclus de la légine des TAAF.



Il en sera donc fini du projet de valorisation locale en filière de la légine pourtant génératrice d’emplois pour le territoire ; les rayons surgelés des grandes surfaces offriront aux consommateurs davantage de joues et de colliers de légine que de filets, qui seront réservés pour la vente plus rémunératrice à l’exportation.



Les petits pêcheurs de la SAPPMA ne désarment pas et promettent de défendre chèrement l'honneur des Réunionnais dans ce dossier en enfilant, s'il le faut, leur Gilet Bleu. SAPPMA





