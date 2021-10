A la Une . Exclu : Le 1er saut en wingsuit tandem de l'hémisphère Sud se fera à La Réunion

La wingsuit est une discipline du parachutisme. C'est un type de saut effectué à l'aide d'une combinaison souple en forme d'aile. "La grande différence entre la wingsuit et la chute libre, c'est que l'on va glisser sur l'air sur une grande distance et sur un temps plus important. On se transforme en pilote, on a un mini avion de chasse !", explique Vincent Descols, champion du monde de wingsuit. Tout comme en chute libre, le départ se fait d'un avion, et le vol, se déroule loin du relief. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 à 10:31





Pour cette première, les passagers tandem vont avoir la chance de monter à 4000 mètres pour profiter de plus d'une minute de chute sur une distance de 3 kilomètres avant l'ouverture du parachute. La wingsuit est extrêmement manœuvrable et permet à son pilote d'atteindre des vitesses de 250 à 270 km/h.



Marine et Vincent Descols sont deux champions reconnus dans le monde du parachutisme. Ils sont mariés depuis 2011 et se sont rencontrés sur un paraclub. Ils créent et gèrent ensemble leur entreprise Skyvibration, seule entreprise à proposer du saut en wingsuit tandem. Marine a grandi à La Réunion dans la commune de Saint-Pierre. Elle commence le parachutisme lorsqu'elle a 17 ans au paraclub de Pierrefonds. Ancienne kinésithérapeute, elle devient ensuite coach mental puis coach wingsuit. Vice-championne de France de wingsuit, elle totalise environ 2000 sauts et pratique le base-jump.



Vincent Descols est un ancien Ingénieur aéronautique. Sa passion pour le parachutisme le mène à devenir moniteur tandem et coach en wingsuit. Il pratique également le base-jump. Son palmarès est impressionnant ! Il est plusieurs fois champions du monde de wingsuit en base-jump avec l'équipe de France et totalise plus de 5000 sauts. Il est aujourd'hui un des deux seul pilote tandem au monde à pratiquer des tandems en wingsuit.



Ils seront tous les deux sur l'île de La Réunion pendant quelques semaines pour faire découvrir le tandem wingsuit en première mondiale aux Réunionnais. Leur attachement pour La Réunion n'est plus à démontrer, preuve en est, ils ont décidé d'offrir à un Zinfonaute la possibilité de gagner un saut en tandem wingsuit.



Pour découvrir le jeu concours, participer et gagner un saut avec Marine et Vincent, rendez-vous dans quelques heures sur le site Zinfos974. Le tirage au sort sera réalisé le vendredi 22 octobre par Marine et Vincent.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur