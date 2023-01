A la Une . Excès de vitesse : Un jeune conducteur perd son permis et son véhicule

Les motocyclistes de la brigade mobile de St-Benoît ont intercepté trois conducteurs en excès de vitesse. Tous ont dit au revoir à leur permis de conduire. Par N.P - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 15:04

Mardi 17 janvier 2023 de 20 heures à 22 heures, les motocyclistes de la brigade mobile de St-Benoît ont réalisé un contrôle vitesse avec interception sur la R.N 2, entre Ste-Marie et la cité bénédictine.



Sur le secteur de Bras-Panon, un jeune conducteur a été contrôlé à une vitesse de 170 Km/h alors que la vitesse était limitée à 100 km/h pour ce novice de la conduite. Outre, la rétention de son permis de conduire, son véhicule a été immédiatement placé en fourrière.



Quelques kilomètres plus au Nord, deux conducteurs ont été interceptés alors qu’ils circulaient à 137 km/h pour l’un, et 139 Km/h pour l’autre sur une zone de travaux où la vitesse est limité à 90 km/h. Les deux chauffards ont dû faire appel à un proche pour venir les chercher car une rétention immédiate du permis de conduire leur a été notifiée.