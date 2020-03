A la Une .. Exceptionnellement les magasins E.Leclerc seront fermés ce dimanche 22 mars Dans ce contexte de confinement Coronavirus, la direction de E. Leclerc Réunion met tout en œuvre pour garantir une continuité de service et permettre aux Réunionnais de faire leurs courses dans les meilleures conditions possibles tout en protégeant chacun.

La santé de ses collaborateurs étant également une priorité absolue, les magasins seront fermés demain afin de reprendre leur activité dès lundi.

Quand la santé de ses collaborateurs est également une priorité absolue



À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les magasins E.Leclerc sont ouverts et assurent le ravitaillement de la population réunionnaise depuis le début de la crise Coronavirus. C’est la raison pour laquelle l'ensemble des magasin E.Leclerc sera fermé exceptionnellement ce dimanche 22 mars afin de laisser un peu de repos à leurs équipes qui sont sur le front tous les jours.



Dès lundi, les magasins E.Leclerc seront ouverts. Une mesure bienvenue pour les salariés qui se donnent sans relâche depuis le début de la crise, et qui continueront dans les jours à venir.

