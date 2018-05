Exaspérés par les vols, des habitants de St-André prêts à créer des patrouilles citoyennes

La mairie réussira-t-elle à dissuader certains de ses habitants de vouloir créer des patrouilles citoyennes ? Si le terme de milice a vite été balayé par les habitants eux-mêmes, l'idée d'une entraide entre voisins pour amplifier la mission des forces de l'ordre en matière de sécurisation des biens privés, est dans les tuyaux.



Des tracts ont été postés hier dans les boîtes aux lettres de chaque habitation, plus précisément dans le secteur du Colosse et du chemin de l’Etang.



Une quinzaine de riverains auraient déjà annoncé leur intention de prendre part au projet. L'idée serait de mener une surveillance, principalement de nuit, pour tenter d'enrayer la recrudescence des cambriolages.



Une rencontre entre habitants, élus de quartier et le chef du commissariat de police de Saint-André est prévue lundi prochain.