Exaspéré, il tue des chiens venus attaquer son exploitation

La loi des séries se poursuit pour Paul Payet. L'éleveur de la Plaine des Cafres a une nouvelle fois eu la visite de chiens sur son exploitation.



Cette fois-ci, l'agriculteur a décidé de répliquer. Ce dimanche, neuf de ses moutons ont été tués sur sa parcelle. Mais déjà jeudi dernier, il avait abattu des chiens qui s'en étaient pris à ses bêtes.



"Les chiens ont coursé les animaux jusqu'à épuisement et le stress complet, ce qui a entraîné l'explosion des vaisseaux sanguins sur le myocarde et a entraîné l'arrêt cardiaque des cerfs", explique Paul Payet. Aujourd'hui, l'éleveur de cerfs de la Plaine des Cafres fait les comptes : il a perdu 80 cerfs en 1 an. 50 chiens ont été abattus ou sont allés à la fourrière. L'agriculteur avait en effet disposé des pièges le long de sa clôture.



Au mois de janvier dernier, à l'issue d'une énième perte, il avait estimé son préjudice à près de 50.000 euros. Un montant qu'il devra révisé avec les pertes de ces derniers jours.