A la Une . Ex-espace Océan : Un parc provisoire à la place du terrain vague

En attendant sa version définitive, un "Dionypark transitoire" devrait voir le jour d'ici le mois octobre. Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 16:45





Un sol pollué au plomb



Parmi les premières étapes du chantier, la dépollution des sols, un travail onéreux mais nécessaire pour la suite du projet : “Le sol sur cet espace est pollué au plomb. Ce sont des quantités assez minimes mais la pollution est présente. On réalise des travaux pour confiner ses pollutions de manière à ce que le site soit accessible au public sans qu’il y ait de risque pour la santé”, explique Thomas Ros, conducteur de travaux chez Pico, chargé de la partie dépollution, terrassement, aménagement et réseaux du projet.



Une fois les sols dépollués, l’apport de terre et le nivellement effectués, le "quadrilatère Océan" prendra des allures de cœur vert, en plein centre-ville du chef-lieu.



On y trouvera prochainement un grand terrain de football pour les amateurs du ballon rond, quatre terrains de beach, un terrain de pétanques, mais aussi un potager partagé, le tout entouré par de la verdure. L’espace de loisir, qui sera équipé de mobilier urbain, sera aussi propice aux pique-niques.





Après des années sans bouger, l’ancien parking de l'espace Océan, devenu terrain vague, prend vie. Les travaux ont démarré pour faire de cet espace de 29.017 m2 un lieu de vie pour les Réunionnais.Parmi les premières étapes du chantier, la dépollution des sols, un travail onéreux mais nécessaire pour la suite du projet : “Le sol sur cet espace est pollué au plomb. Ce sont des quantités assez minimes mais la pollution est présente. On réalise des travaux pour confiner ses pollutions de manière à ce que le site soit accessible au public sans qu’il y ait de risque pour la santé”, explique Thomas Ros, conducteur de travaux chez Pico, chargé de la partie dépollution, terrassement, aménagement et réseaux du projet.Une fois les sols dépollués, l’apport de terre et le nivellement effectués, le "quadrilatère Océan" prendra des allures de cœur vert, en plein centre-ville du chef-lieu.On y trouvera prochainement un grand terrain de football pour les amateurs du ballon rond, quatre terrains de beach, un terrain de pétanques, mais aussi un potager partagé, le tout entouré par de la verdure. L’espace de loisir, qui sera équipé de mobilier urbain, sera aussi propice aux pique-niques.

1,2 million d'euros de travaux, "du temps de gagné"



Le parc qui devrait être inauguré fin octobre a vocation à être mis en place pour une durée d’un an, le temps d’engager des études avant la création d’un Dionypark définitif, pour un coût total évalué à environ 1,2 million.



Tout ne sera pas perdu après cela : “Ce sont des choses qu’il aurait fallu faire pour le parc définitif, c’est du temps de gagné”, assure Xavier Rossignol, directeur des grands projets à la mairie de Saint-Denis.



La municipalité estime que 80% à 90% des travaux qui seront réalisés serviront à bâtir le parc définitif. Le mobilier installé pourra, quant à lui, être déplacé sur d’autres sites de la ville.