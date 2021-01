Ex-Danilo : Intempéries sur toute La Réunion

Quel est le temps chez vous ? Envoyez-nous vos photos !

La pré-alerte cyclonique a été levée par le Préfet de La Réunion en fin de matinée suite au passage de Danilo. Mais les conséquences du passage de la dépression résiduelle se font encore sentir. Les conditions météorologiques se sont particulièrement dégradées en début d'après-midi.Des pluies importantes dans l'Est, le Nord et l'Ouest et même de l'orage dans le Sud ! La vigilance crue a été déclenchée sur la Rivière des Marsouins. Un avis de vigilance fortes pluies a été publié par Météo France, il entre en vigueur dès cet après-midi et au moins jusqu'à 21 heures