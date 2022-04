Mayotte Ewa reprend ses vols vers Majunga et Nosy Be

L'Aviation Civile Malgache a donné son accord pour la reprise des vols d'Ewa vers Majunga et Nosy Be. Le ciel de l'océan Indien s'ouvre donc un peu plus encore, après des mois de suspension au départ de Mayotte. Par NP - Publié le Mercredi 13 Avril 2022 à 10:52

Chaque vendredi, un vol d'Ewa partira de Mayotte vers Majunga. Le premier vol aura lieu le 15 avril. La rotation de Mayotte vers Nosy Be s'effectuera le dimanche, à partir du 17 avril. Pour l'instant les autorités malgaches n'ont pas donné leur accord pour la réouverture de la destination de Diego.



À noter qu'à partir du 30 avril, la Tanzanie sera de nouveau accessible à partir de Mayotte, la desserte de Dar Es Salaam allant également reprendre chaque samedi.