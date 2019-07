Economie Ewa Air poursuit son développement et affiche des résultats positifs pour la 4ème année consécutive

Ewa Air se porte bien. Réuni le vendredi 21 juin dernier, le comité d'administration de la compagnie mahoraise, dont Air Austral est l'actionnaire majoritaire, a entériné les résultats de l'exercice fiscal 2018-2019 et ceux ci s'annoncent positifs. En effet, pour cet exercice, la compagnie a enregistré un résultat d'exploitation positif pour la quatrième année consécutive avec 135 686 euros.



Avec un chiffre d'affaires de 11,6 millions d'euros, en progression de 4,5% par rapport à l'exercice précédent, la filiale d'Air Austral réalise un résultat net de 124 457 euros, "et ce dans un contexte économique où le prix du fuel reste très élevé, 80% plus cher qu'à La Réunion", explique compagnie. "Ewa Air est une belle compagnie aujourd'hui pleinement installée dans le paysage mahorais. Je suis fier du chemin parcouru et tiens une nouvelle fois à souligner le travail et l'investissement quotidien des ses équipes qui permet à Ewa, comme on aime à l'appeler, de dégager un résultat bénéficiaire, et ce pour la quatrième année consécutive", s'est félicité Marie-Joseph Malé, président directeur général d'Ewa.



Il ajoute: "Au cours de ces 4 années d'activités, la compagnie Ewa Air a su démontrer sa capacité à relever des défis majeurs tout en respectant ses engagements. Elle a dernièrement renouvelé entièrement sa flotte, accueillant 2 ATR72-600, des appareils neufs, de dernière génération, une prouesse pour une jeune compagnie. L'année 2018-2019 a pourtant été particulièrement complexe pour Ewa Air qui a été confrontée à des événements conjoncturels venus perturber son activité. Elle a su réagir, et a réussi à saisir des opportunités de croissance, en s'appuyant notamment sur la montée en puissance d'Air Austral sur la ligne Mayotte<>Paris. La compagnie mahoraise doit désormais conserver sa dynamique et consolider sa position de leader dans le Canal du Mozambique. Je lui souhaite en cela un plein succès".



De son côté, le directeur général délégué d'Ewa Air, Ayub Ingar, a salué la "régularité" de l'exécution du programme des vols de sa compagnie, malgré le passage de la tempête Kenneth. "Je souhaite remercier pour cela l'ensemble des équipes qui m'accompagnent au quotidien. Grâce à leur travail et à leur sérieux, nous annonçons une fois encore des résultats positifs. Nous sommes également en mesure de confirmer l'amélioration considérable de notre ponctualité qui est aujourd'hui de 89%. Ewa Air est une petite compagnie condamnée à réussir. Il nous faut conserver notre dynamique, consolider notre programme des vols et saisir tous les voies et moyens possibles pour nous développer. Nous comptons pour cela conserver notre coopération étroite avec Air Austral et Air Madagascar. Il y a encore beaucoup à faire pour le développement, et d'Ewa Air, et de la Région", a expliqué le dirigeant.



Sur les 12 derniers mois, Ewa Air aura transporté plus de 60 000 passagers, affichant ainsi une progression de son trafic passagers.



Les perspectives pour le prochain exercice



Pour le prochain exercice 2019-2020, la compagne Ewa Air entend poursuivre la mise en œuvre de son plan d'actions et consolider sa position de compagnie leader dans le Canal du Mozambique. Pour atteindre cette ambition et enregistrer des performances opérationnelles durables, Ewa Air s'appuie sur une flotte jeune et moderne de 2 ATR 72-600, une flotte dernière génération, la première appartenant à une compagnie mahoraise et immatriculée à Mayotte.



La compagnie mahoraise compte également sur l'optimisation et la consolidation de son programme des vols. Elle souhaite profiter de la montée en puissance d'Air Austral sur la ligne Mayotte<>Paris, pour développer le trafic de correspondances.



Enfin, dernier point, le développement du hub de l'Aéroport de Dzaoudzi. Avec l'appui des vols long-courriers et l'adaptation de son programme des vols, Ewa Air a pour ambition de participer à la dynamisation du hub de l'aéroport mahorais et à l'augmentation du trafic passagers dans la zone du Canal du Mozambique de/vers Mayotte.



Par ailleurs, Ewa Air est en mesure d'annoncer la réouverture d'ici à la fin de l'année 2019 de sa ligne directe vers le Mozambique. Pemba sera ainsi proposée à raison de 1, 2 voire 3 fréquences par semaine.



Pour mémoire, rappel du programme actuel d'Ewa Air :



Madagascar

Dzaoudzi – Diego Suarez, 4 fréquences par semaine les lundis, mardis, jeudis, vendredis

Dzaoudzi – Majunga, 6 fréquences par semaine les lundis, mardis, mercredis, vendredis, samedis, et dimanches

Dzaoudzi – Nosy Be,4 fréquences par semaine les mardis, jeudis, vendredis et dimanches

Dzaoudzi – Tananarive, opéré en code share avec Air Madagascar



Les Comores

Dzaoudzi – Moroni 7 fréquences par semaine.

Dzaoudzi – Anjouan, 3 fréquences par semaine les lundis, mercredis et samedis



La Tanzanie

Dzaoudzi – Dar-Es-Salam, 1 fréquence par semaine le samedi.

NP Lu 202 fois





Dans la même rubrique : < > Air France vs Air Madagascar : Décision le 17 octobre pour le litige de 101 millions $ Naturalia, Thiriet, XL Literie et Espace Déco s'installent dans la zone commerciale de Basse Terre