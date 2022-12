A la Une . Ewa Air annonce la fin du mouvement de grève lancé par le syndicat SNPNC-FO

La compagnie Ewa Air annonce la fin du mouvement de grève débuté le 16 décembre, se réjouissant qu'un accord ait été trouvé. Par N.P - Publié le Jeudi 22 Décembre 2022 à 07:20

Ewa Air annonce aujourd’hui, après 6 jours de grève, la fin du mouvement du syndicat SNPNC-FO, mouvement qui avait débuté le 16 décembre dernier. Après ces jours difficiles et un long processus de négociations, la Direction Générale d’Ewa Air, se réjouit qu’un accord ait été trouvé. Le protocole de sortie de crise a été signé ce soir. Les premières pensées de la compagnie Ewa vont à ses passagers, qui ont dû subir les désagréments engendrés par cette situation exceptionnelle, malgré les efforts de la compagnie de limiter au maximum les perturbations. Elle souligne également l’investissement du personnel non gréviste, engagé sur toute la durée de cette crise au service de sa clientèle. Toutes les équipes de la compagnie sont désormais mobilisées pour permettre aux passagers, en cette période de fin d’année, de voyager dans les meilleures conditions possibles. Elle mettra tout en œuvre pour que le retour à la normale de son programme des vols soit le plus rapide possible. « Je suis heureux de pouvoir annoncer la fin de cette grève et qu’une sortie respectant les intérêts de chacun ait pu enfin être possible. Je tiens avant toute chose à remercier tous nos passagers pour leur compréhension. Je veux également remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la gestion opérationnelle de ces derniers jours. Une grève est un constat d’échec collectif. Nous devons aujourd’hui en tirer les leçons, pour mieux travailler ensemble demain. Pour l’heure, je ne veux retenir qu’une chose, cette grève a pris fin et il est temps désormais, qu’Ewa avec tout son personnel rassemblé, se tourne vers l’avenir, autour d’un même objectif, celui de satisfaire notre clientèle. » Ayub Ingar, Directeur Général d’Ewa Air.