Communiqué Evolution du service de Chirurgie Infantile du CHU de la Réunion Après consultation de la Présidence de la CME, des chefs des Pôles PFME Nord et Sud et du chef de service de chirurgie infantile du CHU, les dispositions suivantes sont arrêtées:

Les mesures d’adéquation des ressources humaines à l’activité tel les quedéfinies dans le dossier COPERMO seront appliquées. Il est rappelé que les rendus de poste non médicaux (9 postes ETP) sont lissés dans le temps dans les conditions suivantes: 8 en 2018 et 1 en 2019 (pouvant être identifié surune autre structure au sein du Pôle Femme Mère Enfant Sud).



L’ajustement capacitaire initialement prévu (4 lits d’hospitalisation complète) est temporairement ramené à 2 lits selon des modalités souples à convenirentre le chef de pôle et la direction des soins, notamment pour tenir comptedes variations de l’activité en semaine et pendant le week-end.



Cette adaptation tient compte d’un volume d’activité plus important au cours de ces trois derniers mois et traduit l’écoute de la gouvernance du CHU vis-à-vis deséquipes de chirurgie infantile dans la dynamique d’activité actuelle, sansreconsidérer l’engagement du CHU dans le COPERMO et sa progressionraisonnée dans le virage ambulatoire. Cette adaptation capacitaire pourra êtrereconsidérée dans un délai de 6 mois sur la base d’une évaluation partagéedes taux d’occupation et/ou des préconisations de la mission d’audit du CNU Chirurgie infantile.



La démarche d’élaboration du projet médical du service transversal de chirurgie infantile,conduite par le Dr Jean Luc Michel, en lien avec l'ensemble des équipes concernées, sera précédée d’une mission d’expertise qui sera réalisée par un praticien hospitalo-universitaire désigné par le Conseil national des universités (CNU)-section chirurgie infantile.



Je souhaite ici réitérer de la manière la plus claire les objectifs du CHU: A moyen terme, la mise en œuvre d’un projet médical unique du service dechirurgie infantile transversal du CHU devant répondre aux exigences d’une offre de soins optimale en chirurgie infantile sur le territoire de La Réunion. La mission d’audit confié au CNU éclairera nos choix qui devront garantir l’accès de la population réunionnaise à des soins de proximité, de recours et de référence de qualité.



A court terme, le respect des engagements pris dans le cadre du plan de retour à l’équilibre devant le COPERMO et dont je rappelle qu’il conditionne le versement des accompagnements financiers importantsannoncés par la Ministre de la santé pour l’équilibre d’exploitation (50 M€ sur 4 ans) et pour le financement du bâtiment central du CHU Sud (40 M€).



Dans le cadre du dialogue responsable que nous poursuivons avec la gouvernance médicale mais aussi avec l'ensemble des partenaires, il est aujourd'hui nécessaire de conforter les conditions d'une démarche concertée et apaisée qui respecte les engagements pris devant le COPERMO et inscrive à plus long terme notre établissement dans la nécessaire modernisation de son offre de soins de proximité, de recours et de référence au bénéfice de l'ensemble de la population de La Réunion. Lionel Calenge, Directeur Général du CHU de La Réunion





