Evolution de l'activité économique des TPE/PME: La Réunion à la dernière place du classement

Les investissements en baisse de 10%



Pour ce qui est de l'évolution de l'indice d'investissement, l es TPE-PME réunionnaises se classent au 2e rang national sur ce trimestre, avec +5,9 %, après les baisses successives de 2017.



A noter que s eules 600 entreprises ont investi sur la période donc les fortes évolutions de l’indice sont à interpréter avec précaution, d'autant plus que l’effet de base était particulièrement favorable, le résultat du 1er trimestre 2017 auquel il est comparé étant en baisse de plus de 7 %. Les structures réunionnaises ont, en moyenne sur les quatre derniers trimestres, diminué de 10 % les montants investis. Ce résultat reste très inférieur à la moyenne nationale (+0,8 % en moyenne sur la période).



Le secteur du commerce a porté la croissance



Seuls deux des cinq secteurs suivis par l’Ordre des experts-comptables ont affiché une hausse d’activité sur le premier trimestre. Les entreprises locales du secteur du commerce, les plus nombreuses de l’échantillon, ont porté la croissance (+2,6 %) avec, dans une moindre mesure, celles de l’hébergement restauration (+0,8 %). Les TPE-PME réunionnaises des secteurs de l’industrie manufacturière (-0,5 %), des transports et de l’entreposage (-1,5 %) et surtout de la construction (-5,6 %) ont connu des baisses d’activité. Les entreprises régionales des cinq secteurs ont affiché des résultats inférieurs à ceux des moyennes sectorielles nationales.



Les variations importantes de l’indice d’investissement sont à mettre en regard de la taille de l’échantillon pour ce territoire et donc à prendre avec précaution. Comme lors des précédents trimestres, la situation reste très contrastée selon le secteur d’activité. Les TPE-PME réunionnaises des secteurs de l’industrie manufacturière (+14 %) et du commerce (+44,3 %), ont fortement accru les montants investis pour le deuxième trimestre consécutif, même si elles bénéficiaient d’un effet de base très favorable. Inversement, l’investissement des entreprises des secteurs de la construction (-32,6 %) et de l’hébergement restauration (-10,4 %) a fortement reculé en ce début d’année, comme lors du 4e trimestre 2017, note encore le bilan.