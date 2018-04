La grande Une Evitez les sites de l’Anse des Cascades et de la Source !

Au regard de la situation après le passage de la tempête Fakir, l’Office National des Forêts déconseille à tous les usagers de la forêt de se rendre sur les sites de l’Anse des Cascades et de la Source.



Rappelons que ces sites sont situés sur la commune de Sainte Rose dans les forêts domaniales de l’Anse des Cascades et dans la forêt départemento-domaniale de la Source.



La situation est particulièrement dangereuse pour les promeneurs éventuels. De nombreux arbres menacent les promeneurs situés à proximité. Il est donc fortement recommandé de ne pas se promener à proximité en raison du risque important de chute d’arbre et de branche. Les équipements touristiques sont tous endommagés et dans l’impossibilité d’accueillir du public.

