"Évitez les déplacements dans l’arrondissement Sud de l’île", demande le préfet

Des précipitations importantes ont touché la partie Sud de l'île cette nuit et se poursuivront jusqu'en milieu de matinée au moins.



Ces conditions météorologiques ont dégradé l'état des routes, provoquant des éboulis et de nombreuses coupures de radiers.



En l'état, le préfet confirme donc ses consignes de prudence et demande à la population d'éviter les déplacements dans l’arrondissement sud de l'île.