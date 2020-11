Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Événementiel - Culture : Plan de Relance Régional - Covid-19 La Région accompagne les artistes, les acteurs culturels et les entreprises du secteur de l'évènementiel.





Pour répondre à cette situation, le Président de la Région Réunion, Didier Robert, a décidé de renforcer les aides et de mobiliser les moyens nécessaires pour accompagner les professionnels de la culture et de l’événementiel.



FONDS D’URGENCE ÉVÈNEMENTIEL : 1,5 MILLION D’€ MOBILISÉS

POUR QUI ?

➜ les entreprises réunionnaises de l’évènementiel impactées par les mesures sanitaires.

➜ sont éligibles les entreprises dont le code « NAF » en lien avec la filière de l’événementiel.



QUELS OBJECTIFS ?

➜ accompagner les entreprises du secteur (en fonction de leur chiffre d’affaires),

➜ apporter un soutien financier en faveur du fonds de roulement,

➜ permettre la sauvegarde des entreprises et faciliter la reprise de l’activité.



COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

➜ se rapprocher des syndicats professionnels UNEV, GIFMAR,...

➜ faire une demande et dépôt de dossier sur : cliquez-ici

➜ DATE LIMITE : LE 31 DÉCEMBRE 2020.



SOUTIEN AUX SALLES ET LIEUX DE CRÉATION ET DIFFUSION

➜ pour permettre la programmation de 4-6 spectacles par salle en janvier 2021 (période habituellement peu active)

➜ une prise en charge jusqu’à 80% des dépenses

➜ DATE LIMITE : LE 19 NOVEMBRE 2020.

CONTACT : 0262 92 22 96



Soyons tous responsables, appliquons les gestes qui nous préservent :

distanciation physique / port du masque / lavage fréquent des mains

LE PLAN DE RELANCE RÉGIONAL

LOCAL LÉ VITAL & LES MESURES ET AIDES EXCEPTIONNELLES

SUR www.regionreunion.com

