Évaluation du dispositif R+ et lancement du R+CIE - 2022

"Les objectifs que nous nous sommes fixés lors de la mise en œuvre du R+ en septembre 2020 sont atteints. Les résultats du bilan quantitatif et qualitatif que sont présentés ce jour au Comité de Pilotage (COPIL) le confirment. Pour les quelque 6500 bénéficiaires du dispositif, le R+ complète parfaitement la prime d’activité de façon à compenser la perte de RSA et d’allocation logement sur toute la durée du parcours d’insertion. De ce fait, il garantit un cumul intégral de l’allocation et des revenus d’activité. Comme prévu, le R+ ouvre bien le chemin de l’emploi durable avec près d’un bénéficiaire sur deux développant son activité, ayant retrouvé un emploi ou poursuivant une formation qualifiante, à l’issue des 12 mois d’accompagnement offerts par le dispositif.



Aujourd’hui et pour la période 2022-2024, grâce au soutien de l’Union européenne, le R+ a quitté le champ de l’expérimentation. Mais ce dispositif, pour donner sa pleine mesure, doit se libérer des lourdeurs techniques et administratives qui effraient encore légitimement un trop grand nombre de nos compatriotes. Le versement de cette allocation doit devenir automatique, systématique, dès la reprise d’une activité ou d’une formation qualifiante.



Il apparaît aussi à la lumière de l’étude qui a été menée que c’est dans l’entreprise que les parcours R+ obtiennent leurs meilleurs résultats. C’est donc avec les entreprises que nous devons amplifier encore le déploiement du R+. C’est l’enjeu du nouveau dispositif mis en place par le Département qui réunit le R+ et le Contrat Initiative Emploi (CIE) en associant leurs avantages respectifs, de manière à ce que tous - les Employeurs, les Employés, la Collectivité - soient gagnants.



Le lancement du R+CIE sera marqué par la signature des premiers contrats d’engagement réciproque qui illustrent et formalisent le partenariat opérationnel que nous allons ainsi déployer sur le territoire. A moyen termes, tirer pleinement les leçons de l’expérimentation et de ses résultats, ce serait inscrire ce dispositif dans le marbre de la loi, de façon à l’intégrer pleinement à la prime d’activité, au moins pour La Réunion. C’est la proposition que j’ai faite au Gouvernement dans le cadre de la Trajectoire 2030 que notre collectivité promeut pour La Réunion. "



Cyrille Melchior, Président du Département de La Réunion

LE DISPOSITIF R+ UNE EXPÉRIMENTATION RÉUSSIE RAPPEL DU DISPOSITIF Mis en place en septembre 2020, à l’initiative du Département de La Réunion, le R+ est une Allocation d’insertion et de retour à l’emploi. Il vise à lever l’un des freins essentiels au retour à l’activité pour les bénéficiaires du RSA (BRSA) : la baisse conséquente voir la perte totale et rapide des allocations (RSA et AL) faisant suite à la reprise d’activité. Le parcours est encadré par un contrat d’engagement réciproque spécifique entre le Département et le bénéficiaire.

AIDE MENSUELLE Le R+, versé par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), sert ainsi à accompagner les projets d’insertion s’inscrivant dans des parcours de retour à l’emploi durable et prendra la forme d’une aide mensuelle versée tout au long du parcours.

50% DES REVENUS D’ACTIVITÉS Le R+ est égal à 50 % des revenus d’activité perçus durant le parcours d’insertion. Son montant est encadré avec un plancher à 90 €, et un plafond : le montant du RSA effectivement perçu par le bénéficiaire avant la reprise d’activité, au maximum le RSA de base pour une personne seule, à savoir 575,62 €.

L’aide est versée mensuellement par la CAF sur la durée du parcours d’insertion. Son montant pourra être révisé tous les 6 mois sur 3 ans dans le cadre des parcours de création d’activité, et au moment du renouvellement éventuel du parcours.

À L’HEURE DU BILAN... Fin septembre 2022, plus de 6500 BRSA s’étaient engagés dans la démarche qui leur était proposée et près de 6 200 parcours s’étaient déjà concrétisés. Ce 6 octobre, les résultats d’un bilan quantitatif et qualitatif sont présentés au Comité de Pilotage (COPIL) du dispositif.

L’étude menée par les cabinets RUN CONSEIL et MARKETING DIRECT OCÉAN INDIEN sur un échantillon de 1294 bénéficiaires montre que le R+ a atteint les objectifs qui lui étaient assignés.



LE R+CIE, UN VÉRITABLE PASSEPORT POUR UN EMPLOI DURABLE NOUVEAU DÉFI : « POUR QUE TOUS SOIENT GAGNANTS » Les évaluations ont montré que c’est avec les entreprises que le déploiement du R+ doit être amplifié. C’est l’enjeu du R+CIE qui associe les avantages du R+ et ceux du dispositif Contrat Initiative Emploi, pour que tous soient gagnants.

• Les bénéficiaires du RSA qui retrouvent ainsi le chemin de l’emploi durable.

• Les entreprises qui sont confrontées à des tensions croissantes sur le marché du travail.

• La Collectivité dont l’investissement en matière de solidarité trouve un effet levier puissant en faveur du développement économique et social du territoire.

LES PREMIERS CONTRATS D’ENGAGEMENTS Le Département réunit ainsi l’Allocation d’insertion et de retour à l’emploi (R+) et le Contrat Initiative Emploi (CIE). Ce 6 octobre, seront signés les premiers contrats d’engagement réciproque illustrant et formalisant le partenariat opérationnel qui sera déployé sur le territoire.



AVANTAGES POUR L’EMPLOYEUR À travers le nouveau dispositif R+CIE, les Employeurs sont invités à faire le pari de la Solidarité tout en bénéficiant de plusieurs avantages dont la prise en charge intégrale des charges sociales et patronales, sous certaines conditions.

Un numéro vert est spécialement dédié aux employeurs : 39 95





AVANTAGES POUR L’EMPLOYÉ Les Employés sont invités à « Choisir l’Insertion durable et efficace » à travers :

Une rémunération jusqu’à 1,5 SMIC (SMIC & R+)

Un conseiller d’insertion pour vous accompagner Un numéro vert spécialement dédié aux employés : 0801 900 330





