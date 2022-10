Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Évaluation du R+ et lancement du R+CIE

RAPPEL DU DISPOSITIF



Mis en place en septembre 2020, à l’initiative du Département de La Réunion, le R+ est une Allocation d’insertion et de retour à l’emploi. Il vise à lever l’un des freins essentiels au retour à l’activité pour les bénéficiaires du RSA (BRSA) : la baisse conséquente voir la perte totale et rapide des allocations (RSA et AL) faisant suite à la reprise d’activité. Le parcours est encadré par un contrat d’engagement réciproque spécifique entre le Département et le bénéficiaire.



AIDE MENSUELLE



Le R+, versé par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), sert ainsi à accompagner les projets d’insertion s’inscrivant dans des parcours de retour à l’emploi durable et prendra la forme d’une aide mensuelle versée tout au long du parcours. 50%



DES REVENUS D’ACTIVITÉS



Le R+ est égal à 50 % des revenus d’activité perçus durant le parcours d’insertion. Son montant est encadré avec un plancher à 90 €, et un plafond : le montant du RSA effectivement perçu par le bénéficiaire avant la reprise d’activité, au maximum le RSA de base pour une personne seule, à savoir 575,62 €. L’aide est versée mensuellement par la CAF sur la durée du parcours d’insertion. Son montant pourra être révisé tous les 6 mois sur 3 ans dans le cadre des parcours de création d’activité, et au moment du renouvellement éventuel du parcours.



À L’HEURE DU BILAN…



Fin septembre 2022, plus de 6500 BRSA s’étaient engagés dans la démarche qui leur était proposée et près de 6 200 parcours s’étaient déjà concrétisés. Ce 6 octobre, les résultats d’un bilan quantitatif et qualitatif sont présentés au Comité de Pilotage (COPIL) du dispositif. L’étude menée par les cabinets RUN CONSEIL et MARKETING DIRECT OCÉAN INDIEN sur un échantillon de 1294 bénéficiaires montre que le R+ a atteint les objectifs qui lui étaient assignés.

R+.pdf (8.12 Mo)







Dans la même rubrique : < > Les apprentis boulangers-pâtissiers en mobilité aux Seychelles - 2022 Marchés Bio Péi - 2022