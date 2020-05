Évacuations : Un avion sanitaire devrait bientôt être positionné en permanence à Mayotte

Alors que la situation de Mayotte est très préoccupante, l'État est sur le point de signer un contrat pour positionner un avion sanitaire en permanence sur l'île aux parfums pour étoffer le rythme des évacuations vers La Réunion.



L'appareil voulu par l'ARS, qui sera loué pour plusieurs centaines de milliers d'euros, ne devrait plus tarder, indique le journal local Les Nouvelles de Mayotte. Le contrat entre l'ARS et l'entreprise propriétaire est étudié par les juristes du ministère de la Santé.



"Nous n'avons que 4 vols par semaine avec Air Austral, c'est pourquoi nous avons fait la demande d'un avion sanitaire spécialement dédié aux évacuations sanitaires des malades du Covid", a exprimé Dominique Voynet, la directrice de l'ARS de Mayotte, dans des propos relayés par le média. Si elle souligne que les négociations sont toujours en cours, elle précise que l'appareil devrait arriver aux alentours du 20 mai, pour une durée de trois mois.



"L’avion sanitaire en location est très attendu alors que la politique de l’ARS de Mayotte dépend de plus en plus des évacuations vers La Réunion", résume le Journal de Mayotte.