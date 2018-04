Evacuation du Mont St-Michel: un suspect arrêté cette nuit

Un homme âgé de 36 ans, soupçonné d’avoir proféré des menaces contre les forces de l’ordre dimanche matin au Mont-Saint-Michel, a été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi. L'homme a été interpellé par la brigade anti-criminalité (BAC) de Caen vers 23h30, après s'être vanté auprès d'un témoin d'avoir provoqué l'évacuation du site touristique normand.



Il ne portait pas d'arme sur lui et a été placé en garde-à-vue à la section de recherches de Caen.



Au cours de son audition, il a reconnu être l'auteur des menaces contre les forces de l'ordre, ce que les enquêteurs doivent encore confirmer.

Le suspect était connu des services de police pour des faits de petite délinquance (conduite sans permis, stupéfiants). Il ne fait en revanche l'objet d'aucune fiche "S" et d'aucun signalement pour radicalisation.



Le Mont-Saint-Michel, l’un des sites les plus visités de France, a été évacué et fermé aux touristes par précaution pendant plusieurs heures dimanche matin, après que plusieurs témoins aient entendu un homme proférer des menaces de mort à l'encontre des forces de l'ordre.