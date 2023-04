Communiqué Euthanasie et suicide assisté : pour le SML "pas de loi sans clause de conscience pour les médecins"

Pour le SML Réunion," quel que soit le texte de loi parlementaire pris par la Nation, se devra impérativement d’y être inscrite une clause de conscience pour le médecin appelé à intervenir". Par N.P - Publié le Jeudi 6 Avril 2023 à 11:02

Le communiqué du Dr Humbert Gojon, président du SML :



Pour le Syndicat des Médecins Libéraux de la Réunion (SML Réunion), il va de soi que ce n’est pas aux syndicats de médecins et au SML en particulier qu’il incombe de décider ou non d’une loi et de son contenu sur l’euthanasie et le suicide assisté. Les convictions personnelles de chacun se devant d’être respectées, le SML Réunion considère indispensable la clause de conscience du patient en fin de vie proposée par la Convention citoyenne sur la fin de vie. Enfin et surtout pour le SML Réunion, quel que soit le texte de loi parlementaire pris par la Nation, se devra impérativement d’y être inscrite également une clause de conscience pour le médecin appelé à intervenir assurant sa protection et liberté de décision. Et comme cela a été fait pour l’avortement.