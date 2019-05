Eurovision : Bilal Hassani parmi les favoris

Sur scène, le chanteur aux longs cheveux blonds platine est accompagné de deux danseuses hors du commun : l’une est malentendante, l’autre est atteinte d’obésité. "Comme elles, on m’a toujours dit de vivre caché. Alors on a décidé de briller" a-t-il déclaré à nos confrères.



En plus d’une performance dont seul le jeune homme a le secret, ce message très positif semble avoir conquis les bookmakers.



Les preneurs de paris ont pu découvrir en avant-première la prestation de celui qui représentera la France à l’Eurovision durant les répétitions vendredi dernier. Lors de sa première apparition, Bilal Hassani est passé de la 11ème à la 5ème position du pronostic des bookmakers. Le chanteur continue de grimper puisqu’il atteint finalement la troisième place en début de semaine.



L’interprète de "Roi" a confié s’être coupé des réseaux sociaux pour justement ne pas être influencé par ces pronostics.