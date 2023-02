Eurovision 2023 : Découvrez la chanson de La Zarra qui représentera la France

L’annonce a été faite sur France 2 ce dimanche 18 février par l’artiste québécoise elle-même. La Zarra interprètera sa chanson "Evidemment" à l’Eurovision 2023 qui se tiendra le 13 mai prochain à Liverpool au Royaume-Uni.



Celle qui s’est fait connaitre grâce à son titre "Tu t’en iras" qui a fait plus de 20 millions d’écoute sur Spotify a été sélectionnée sans passer par un vote d’un jury et du public comme les précédentes années. Cultivant une image entre glamour et mystère, La Zarra a déclaré sur France 2 : "J'aime mon intimité, je ne révèle rien sur mon intimité, je laisse ma musique parler pour elle-même".



Entre ses allers-retours entre le Québec et la France, La Zarra ne cache pas son attachement à la France. "Je me prépare un peu comme un athlète qui se prépare pour les Jeux olympiques", a-t-elle confié sur France 2.



A-t-elle une chance de gagner le célèbre concours ? Découvrez quelques notes de son interprétation :