Européennes: Pierre Vergès votera pour la liste où figure Younous Omarjee

Il a fait son choix, et veut le faire savoir. Le 26 mai prochain, Pierre Vergès votera pour la liste sur laquelle figure le député européen sortant Younous Omarjee. L'ancien maire du Port et vice-président du Conseil régional et général l'a annoncé ce vendredi.



Pour justifier son choix, l'ancien conseiller général s'appuie sur les sondages. Mais ne mentionne à aucun moment la candidature de Julie Pontalba (en6ème position sur la liste du PCF portée par Ian Brossat). Une omission qui semble confirmer son éloignement, entamé en 2013, du PCR - parti fondé par son père Paul Vergès.



"Bien que les sondages comportent une marge d’erreur de 1 à 2%, ce sont des données à prendre en compte si nos objectifs restent d’avoir un élu Réunionnais au soir du scrutin, en étant conscient que cet élu doit être en capacité de faire entendre notre voix, ou l’avoir déjà démontré", affirme-t-il, avant de détailler :



"Pour l’heure, les derniers sondages révèlent que sur les 34 listes déclarées, seules 6 listes peuvent prétendre à avoir des députés : LREM du Président Macron, RN de Marine Le Pen, Les Républicains, la France Insoumise, Europe Ecologie-Les Verts et peut-être la liste PS/Place publique".



"Il a été à bonne école"



Pierre Vergès s'attarde alors sur les deux seuls candidats Réunionnais pouvant prétendre, selon ces données, à un siège au Parlement européen. À propos de Stéphane Bijoux, il écrit : "Sans entrer dans le débat sur ses compétences potentielles, le problème est que le Président, comme les opposants au gouvernement, ont fait de ce scrutin un rendez-vous où le résultat sera un plébiscite ou une sanction de la politique du Gouvernement".



Au moment d'évoquer la candidature de Younous Omarjee (en 4ème position sur la liste La France Insoumise, conduite par Manon Aubry) Pierre Vergès ne tarit pas d'éloges. "Le bilan de Younous Omarjee est incontestable. Le résultat de ses actions ont une portée non seulement locale, mais aussi ultramarine et même européenne, comme l’interdiction de la pêche électrique en Europe en 2021", vante-t-il notamment, soulignant au passage "la capacité de travail" du député sortant.



Et d'ajouter : "C’est vrai qu’il a été à bonne école, notamment en travaillant à faire que la loi du sénateur Paul Vergès sur l’enjeu incontournable aujourd’hui de la lutte contre les changements climatiques, par la création de l’ONERC, soit votée à l’unanimité."