Européennes : Le PS dénonce la disparition de voix à Saint-Paul

ÉLECTIONS EUROPÉENNES DES IRREGULARITES GRAVES À SAINT-PAUL : DES VOIX SOCIALISTES SE SONT VOLATILISÉES



Monsieur le Préfet,



Je m’adresse à vous en votre qualité de plus haut représentant de l’Etat à la Réunion, garant de nos institutions et du bon fonctionnement de notre République.



Des éléments particulièrement troublants, relatifs au déroulement des élections européennes de ce dimanche 26 mai à Saint-Paul, m’ont conduit à vous adresser cette missive.



Secrétaire de la section du Parti Socialiste à Saint-Paul, j’ai procédé à une analyse des résultats de la liste Envie d’Europe conduite par Raphaël Glucksmann, pour chaque bureau de vote. Et c’est avec effarement que j’ai constaté qu’aucun suffrage n’a été comptabilisé pour cette liste dans le bureau de vote numéro 2.



Effarement car il s’agit de mon propre bureau de vote, et je découvre ainsi que mon scrutin n’a pas été pris en compte. Effarement car durant le dépouillement, un responsable de notre section était présent dans ledit bureau et avait constaté que des bulletins de cette liste avaient été valablement dépouillés et comptabilisés par les assesseurs.



Il s’agit là d’une situation grave et inédite. Il est impensable que des scrutins valablement exprimés ne soient pas comptabilisés. Cela suscite une interrogation légitime sur l'ensemble des bureaux de vote de Saint-Paul.



Ainsi, au vu de ces éléments, et afin de garantir la sincérité du scrutin à Saint-Paul, j’en appelle à votre autorité afin d'effectuer tous les contrôles nécessaires sur l'ensemble des bureaux de vote du territoire Saint-Paulois.



Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet de La Réunion, l’expression de ma très haute considération.



Salim NANA-IBRAHIM Secrétaire de la section PS de Saint-Paul