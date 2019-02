Européennes: Julie Pontalba en position éligible sur la liste du PCF

Aux électrices et électeurs de La Réunion,

Mesdames et Messieurs,



J’ai le plaisir de vous annoncer que je suis candidate aux élections au Parlement Européen du 26 mai prochain sur la liste conduite par Ian Brossat, adjoint au maire de Paris. C’est une marque de grande solidarité et de bonne coopération entre le PCF et le PCR.

C’est un honneur qui est fait à La Reunion en me classant 6e et donc la 3e femme. Je mesure la grande responsabilité qui est la mienne en ce moment. Aussi, sans perdre de temps, je lance un appel aux bonnes volontés pour constituer un collectif électoral.



D’avance, je vous remercie de votre contribution.



Julie Pontalba