La grande Une Européennes : 916 bureaux de vote attendent les 640.000 électeurs réunionnais C’est aujourd’hui que les quelque 427 millions électeurs européens sont appelés aux urnes pour élire les 705 eurodéputés (après le départ du Royaume-Uni) au Parlement européen basé à Strasbourg. A La Réunion, les 916 bureaux de vote du département ouvrent leurs portes entre 8h et 18h pour accueillir les 643 735 électeurs inscrits sur les listes électorales. Répartition des sièges, règles du scrutin, missions des parlementaires européens...On vous dit tout sur cette élection hors-norme.

A quoi servent les élections européennes ?



Trois institutions interviennent dans le processus législatif européen. Le Conseil européen, qui réunit les gouvernements des États-membres et définit les priorités de l'Union européenne. La seconde, la Commission européenne, qui est le réel pouvoir exécutif de l'UE, élabore les propositions de loi et de leur mise en oeuvre. Le Parlement européen, lui, représente les citoyens des États à travers les députés européens. Dans la foulée de ce scrutin, le pouvoir exécutif européen sera également renouvelé. Les chefs d'État et de gouvernement des pays-membres devront se mettre d'accord sur la nouvelle composition de la Commission européenne, et surtout le nom de son président.



Qui vote ?



Cette élection est ouverte en France à tout citoyen âgé de 18 ans inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars dernier, et non plus avant le 31 décembre de l'année précédent le vote. Les citoyens européens résidant en France peuvent également s’inscrire sur les listes électorales complémentaires de leur mairie pour pouvoir voter aux élections européennes et municipales.



Quel est le mode de scrutin ?



Si en France, le territoire était auparavant découpé en huit circonscriptions régionales, désormais, chaque parti ne présente qu'une liste nationale pour une circonscription unique. Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Les candidats sont élus pour cinq ans selon les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne. Le nombre de sièges attribués à chaque liste est ensuite défini en divisant le total des voix obtenu par chaque liste par le quotient électoral.



Les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la plus jeune.



Les candidats élus à travers les différents pays sont ensuite regroupés par affinité politique au sein du Parlement. Il existe aujourd'hui 8 groupes politiques dans l'hémicycle du Parlement européen: : le Parti populaire européen, l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, les Conservateurs et réformistes européens, l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe, le Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique, le Groupe des Verts/Alliance libre européenne, le Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe et enfin, le Groupe Europe des Nations et des Libertés.



Un minimum de 25 députés est nécessaire pour former un groupe politique, et ce dernier doit comprendre des membres représentant au moins un quart des États membres. Un député ne peut appartenir qu'à un seul groupe politique. Certains députés n'appartiennent à aucun groupe politique et dans ce cas, ils font partie des non-inscrits.





Quel est le nombre de députés européens ?



Chaque État-membre est représenté par un nombre défini d'eurodéputés, actuellement de 751, en fonction de son nombre d'habitants. Ainsi, l'Allemagne compte actuellement 96 députés européens contre 74 pour la France. Mais avec le départ programmé du Royaume-Uni de l'Union européenne, ces chiffres sont appelés à évoluer. En effet, 27 sièges des 73 députés britanniques seront redistribués et les 46 autres sièges seront gardés en réserve en cas d'élargissement de l'UE. De ce fait, après le départ effectif du Royaume-Uni, la France disposera de 79 élus. En attendant, les cinq nouveaux eurodéputés français les plus mal élus devront céder leur place à leurs homologues britanniques le temps de la sortie effective de Londres de l'Union.



Quel est le rôle et le pouvoir du Parlement européen ?



Même s’ils ne proposent pas directement de lois, ce rôle étant alloué à la Commission, l’accord des eurodéputés est nécessaire pour adopter la majorité des lois européennes. Une fois élus, les eurodéputés élaborent



Quelques chiffres :



• 643 735 électeurs à La Réunion (au 21 mai 2019)

• 916 bureaux de vote à La Réunion

• 34 listes de candidats

• 79 candidats par liste

• 1 seule circonscription pour toute la France

• 28 États membres, dont la France

• 751 représentants au Parlement européen élus en Europe dont 79 sièges pour représenter la France

