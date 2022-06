A la Une . Europe Ecologie Les Verts appelle à voter pour les candidats péi de la Nupes

Europe Ecologie Les Verts La Réunion se retrouve naturellement dans le programme porté par la Nupes, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, née d'une alliance entre La France insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste et donc Europe Écologie-Les Verts. Mais encore fallait-il le faire savoir. C'est chose faite avec cette consigne de vote de la représentante d'EELV à La Réunion Mélissa Cousin : Par LG - Publié le Mercredi 15 Juin 2022 à 13:07

"Europe Ecologie Les Verts félicite chaleureusement les candidats de la NUPES pour leur victoire sous la bannière de la Gauche réunie. Bravo aux candidats qui ont porté vaillamment les valeurs de la gauche lors de ces élections - Même si le taux d'abstention encore énorme mitige un peu l'enthousiasme et doit inciter les responsables politiques à trouver comment ramener les électeurs aux urnes.





Dans ce programme, pas moins de 139 propositions concernent l'écologie et le climat. Pour la Réunion et les Outres-Mers plus particulièrement: l'autonomie alimentaire et énergétique qui est une orientation essentielle pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique et qui est aussi une question de mise à l'abri de la population devant les difficultés d'approvisionnement annoncées, dues aujourd'hui à un conflit international, et demain à l'instabilité du climat.



Nous appelons les écologistes, tous les électeurs à se mobiliser et à aller voter dimanche pour les candidats de la NUPES qui porteront ces projets à l'Assemblée et pourront mettre un terme à l'inaction climatique pour laquelle le gouvernement de Macron a été condamné.





