A l'issue du 1er tour de la législative partielle dans la 7e circonscription, Jean-Pierre Marchau & Geneviève Payet réagissent. Le binôme EEVR qui a récolté 3,15% des voix ne donne aucune consigne de vote pour le 2nd tour. Voici son communiqué complet :



Nous tenons à remercier les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance dans un contexte difficile.



Certes, la très faible participation -seuls 21 % des électeurs inscrits se sont exprimés- relativise, la portée de cette élection, mais le résultat est là. Dans ce territoire, menacé sur le plan environnemental avec les prélèvements d’andains et les ouvertures imminentes de deux carrières de roches massives, menacé sur le plan sociétal avec les conflits d’usages (crise requins, gentrification, érosion du littoral, paillotes), la critique écologiste que nous portons a du mal à se faire entendre.



Nous avions d’emblée axé notre campagne sur les enjeux locaux, sur le rejet du népotisme et la lutte contre le lobby de la route incarné par le candidat du LPA.



Nous avons au moins eu la satisfaction d’avoir contribué à mettre l’écologie dans le débat public puisque quasiment tous les candidats se sont déclarés opposés aux carrières. Mais les promesses de ces « écologistes du dimanche » n’engagent que ceux qui auront eu la naïveté de les croire.



Le deuxième tour opposera donc le candidat du LPA à un politicien qui, après dix ans d’absence, réussit son come-back grâce au soutien de la droite locale réunie. Mais personne n’est dupe. Comme le montre l’opération construite autour du jeune candidat « sans étiquette » arrivé en première position à Saint Paul, les clans politiques locaux ont instrumentalisé cette élection législative, en

vue des prochaines municipales à Saint Leu et Saint Paul.



Nous ne marchons pas là-dedans.



Europe Écologie Les Verts Réunion ne donne aucune consigne de vote.



Jean-Pierre Marchau & Geneviève Payet

