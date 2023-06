Europe : 33 millions pour la biodiversité en Outremer

Le communiqué :



A l’occasion de la Semaine Verte européenne, le Député européen Stéphane BIJOUX a organisé une conférence au Parlement européen sur l’Initiative BEST, le dispositif européen spécifiquement dédié à la préservation de la biodiversité dans tous les territoires d’Outre-mer.



Comme le rappelle le Député réunionnais : « Les Outre-mer abritent 80% de la biodiversité européenne. Mais, en même temps qu’ils incarnent toute la richesse du patrimoine naturel européen, les Outre-mer sont en première ligne du dérèglement climatique et de ses graves répercussions sur notre biodiversité. »



Cette conférence a d’abord été marquée par l’annonce d’un nouveau soutien financier de l’Europe : la Commission européenne vient de lancer BESTLIFE 2030, une nouvelle phase de l’Initiative qui va permettre d’accorder plus de 200 subventions dans tous les Outre-mer, pour un budget total de 33 millions d’euros d’ici 2030.



Stéphane BIJOUX insiste : « L’Europe débloque de nouveaux moyens pour accompagner les porteurs de projets ultramarins qui s’engagent pour la biodiversité. Il est impératif de valoriser cette initiative et d’aider les acteurs locaux à accéder aux financements. Les Outre-mer ont le potentiel de devenir, avec le soutien de l’Europe, de véritables territoires de solutions locales aux défis environnementaux globaux. Je soutiens d’ailleurs l’idée de défendre la mise en place d’une véritable Ceinture Bleue et Verte mondiale avec tous les Outre-mer, de l’Océan indien au Pacifique en passant par le bassin Caraïbes-Amazonie : un réseau de coopérations et de partage de solutions écologiques en lien direct avec la Nature et l’Océan. »



Cette session de travail, organisée avec l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, a réuni plus de 100 personnes impliquées dans la démarche BEST. Lancée en 2010, BEST a déjà permis à plus de 100 projets en Outre-mer de bénéficier

du soutien de l’Europe : 400 zones de biodiversité prioritaires et corridors écologiques ont été identifiés, 1 700 espèces ont été étudiées et 12 nouvelles espèces ont été découvertes. Un véritable succès européen et ultramarin.