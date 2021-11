A la Une . Europa League : Dimitri Payet maintient l’espoir pour l’OM

L’Olympique de Marseille concède le match nul face à la Lazio de Rome 2 à 2. C’est le capitaine qui a égalisé pour son équipe, menée jusqu'à la 85ème minute. Les Marseillais conservent un espoir de qualification, même s’ils n’ont pas encore gagné un match dans la compétition. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 5 Novembre 2021 à 09:14

L’OM n’y arrive toujours pas. Pour son quatrième match de groupe de l’Europa League, les Phocéens ont concédé leur quatrième match nul.



Pourtant, tout avait bien commencé pour les hommes de Jorge Sampaoli. Dans un stade Vélodrome en fusion, les Marseillais ont ouvert le score par Milik sur penalty à la demi-heure de jeu.



Bien que dominant son sujet, l’OM va concéder un but juste avant la pause. Sur un corner, le ballon va jouer au billard entre les joueurs pour achever sa course dans les pieds d’un Romain qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets.



Dominer n’est pas gagner



Toujours contre le court du jeu, la Lazio va doubler la mise à la 48e minute. Sur une perte de balle du défenseur William Saliba, déjà impliqué dans le premier but romain, l’attaquant Ciro Immobile va crucifier le gardien Pau Lopez.



Dans une ambiance volcanique, les Marseillais vont mettre la pression sur le but de leur adversaire. À la 85e minute, c’est l’inévitable Dimitri Payet qui vient délivrer les siens dans un angle fermé.



Les Marseillais tenteront de profiter de l’élan pour prendre l’avantage, mais ils ne parviendront plus à marquer. Pire, en faisant une faute à la dernière seconde du match, Dimitri Payet a écopé d’un carton jaune. Il sera suspendu pour le match à Galatasaray, une mauvaise nouvelle pour l’OM pour qui la victoire est impérative.











