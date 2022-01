A la Une .. Euromillions : un joueur français remporte 67,4 millions, 117 gagnants depuis 2004

Et de 3 ! C’est la troisième fois de suite que la cagnotte Euromillions tombe entre les mains d’un joueur français. En effet, avant ce tirage du 18 janvier et son nouveau multimillionnaire qui s’est emparé de 67,4 millions d’euros, deux cagnottes ont été remportées les 28 et 31 décembre 2021, rapporte Tirage-gagnant.com. Avec ce nouveau gagnant, la France culmine, toujours seule, en tête des nations chanceuse avec 117 gagnants depuis 2004. Par N.P - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 09:36





Pour remporter le gros lot Euromillions de ce 18 janvier, il fallait avoir trouvé les numéros gagnants suivants : 3 12 19 24 30 et les étoiles 2 et 5. À Euro millions, il existe plus de 139 millions de combinaisons différentes. Au vu des numéros qui ont été tirés au sort ce mardi soir, il y a fort à parier que le gagnant a coché des dates de naissance chères à son cœur.



En parallèle du tirage Euromillions, le tirage de la tombola My Million a lui aussi fait un millionnaire en France, plus précisément dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit là du 5e millionnaire My Million depuis le début de l’année 2022.



La France est en veine ces dernières semaines. Déjà, lors des tirages du 28 et du 31 décembre, deux joueurs en France sont repartis avec des cagnottes d’un montant de 79.411.191 € et 17 571 602 €. Ce mardi 18 janvier 2022 marque une série de 3 chanceux de suite à Euromillions, un phénomène jamais vu ces dernières années dans l’hexagone. Du côté des joueurs espagnols en revanche, ils avaient été 4 joueurs à remporter presque coup sur coup des jackpots Euromillions durant l’été 2021.



Avec ce nouveau multimillionnaire, la France consolide sa première place au rang des pays les plus chanceux de la loterie européenne. Depuis 2004, ce sont 117 joueurs qui ont rempoté des pactoles Euromillions, devançant de 3 longueurs les joueurs britanniques (114 gagnants) et de 4 longueurs les joueurs espagnols (113 gagnants).



Le propriétaire du ticket gagnant a 60 jours pour réclamer son gain auprès de la Française des jeux.



