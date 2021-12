A la Une .. Euromillions : l’année 2022 sera historique

L’année 2022 sera historique à l'Euromillions. A commencer par une « vague » de 100 millionnaires dès le 21 janvier 2022. Du jamais vu en 18 ans de tirage. Par LG - Publié le Mardi 28 Décembre 2021 à 16:12





Lors du tirage du vendredi 21 janvier, c’est une pluie de millionnaires annoncée de 100 gagnants à 1 million d’euros qui sera mise en jeu. Du jamais vu.



Le tirage Euromillions du 21 janvier 2022 proposera une pluie de millionnaires en Europe avec la garantie d’avoir 100 nouveaux millionnaires. C’est la première fois depuis 18 ans que les opérateurs de jeu proposent un tirage exceptionnel avec autant de gain garanti.



Mise en place en 2014, la tombola My Million crée en France 2 millionnaires chaque semaine, soit un peu plus de 100 millionnaires chaque année. Plusieurs fois par an entre l’année 2015 et l’année 2018, des semaines de millionnaires ont été lancées par la Française des jeux récompensant plusieurs dizaines de joueurs en France par un gain de 1 million d’euros. Cette fois-ci, c’est au niveau européen que se tiendra cette pluie de grands

gagnants, un événement plus vu depuis 2018.



En 2016 et en 2018, deux pluies de millionnaires en Europe avaient récompensé 25 gagnants pour chacun des tirages. En 2016, ce sont 8 joueurs français sur les 25 millionnaires qui avaient été tirés au sort tandis qu’en 2018, 4 joueurs dans l’hexagone ont été porteurs d’un ticket gagnant.



Pour ce tirage exceptionnel du vendredi 21 janvier 2022, les 100 codes gagnants au niveau européen viendront s’ajouter à un code My Million qui fera forcément un millionnaire sur le territoire.



Ces « pluies de millionnaires » organisées par les opérateurs de jeux commercialisant Euromillions sont financées par l’intermédiaire du « fond cagnotte » qui est doté par une partie des mises pour chaque tirage de l’Euromillions. En 2020 puis en 2021, les longues séries de tirages sans gagnant ayant amené les records historiques ont gonflé la trésorerie de ce « fond cagnotte », les opérateurs de jeux s’en serviront donc le 21 janvier 2022 en permettant à 100 joueurs d’être millionnaires.





