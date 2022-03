Euromillions : Un gagnant oublie de réclamer son million d'euros, à qui revient l'argent ?

Il ou elle avait deux mois pour se manifester. Son chèque avec 6 zéros ne viendra pas garnir son compte en banque.



Plus la date fatidique approchait, plus la FDJ n’avait eu de cesse de relancer son "avis de recherche". Mais le gagnant d’un million d'euros qui avait validé sa grille dans le département de l’Aude ne s’est pas fait connaître dans le délai imparti.



Lors du tirage exceptionnel de l'Euromillions du vendredi 21 janvier, 100 personnes dans plusieurs pays d'Europe avaient été tirées au sort via un code gagnant et avaient ainsi remporté chacun 1 million d'euros. Parmi les chanceux, 28 Français dont un qui avait joué dans l'Aude avec le code F HNS 76 765. Il demeure le seul à ne pas avoir récupéré son gain.



70,5 millions non réclamés sur toute l'année 2020



Il avait jusqu'au 22 mars à 23h59 pour se manifester. Mais cette somme n’est pas perdue pour tout le monde puisque ce million d'euros sera reversé dans les caisses de l'Etat français.



En mars 2021, l’Etat avait récupéré pour la toute première fois l’ensemble des gains non réclamés de tous les jeux de la FDJ misés ou pariés de l’année précédente. Ainsi, pas moins de 70,5 millions d’euros n'avaient pas été réclamés sur l'ensemble de l'année 2020.



Ce versement à l'Etat est possible depuis l’adoption de la loi Pacte avec son entrée en vigueur au 1er janvier 2020. A l'époque, les montants du Loto ou des paris étaient mis dans un fond dédié aux opérations commerciales ou pour des super tirages.