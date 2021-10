A la Une . Euromillions : Un Français remporte 220 millions d'euros

Le gagnant du plus grand jackpot jamais remporté en France a validé son ticket le vendredi 15 octobre. Il s'octroie la somme de 220 millions d'euros. Le département dans lequel il ou elle habite n'est pas encore connu. Par NP - Publié le Samedi 16 Octobre 2021 à 07:22

La Française des Jeux s'est félicitée tard hier soir de la victoire d'un Français. Le joueur décroche donc la plus grosse loterie jamais gagnée en France. Le chanceux aura 60 jours pour se faire connaître et récupérer ses 220 millions d'euros.



Le vainqueur a été le seul à trouver les bons chiffres du tirage alors que 60 millions de grilles ont été jouées.



Voici les chiffres gagnants :

21-26-31-34-49 et les numéros étoile : 2-5

Code MyMillion : UL 815 5842 (Internet)