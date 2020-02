Euromillions My Million : Un deuxième gagnant à la Réunion à une semaine d’intervalle

Il s'agit du deuxième gagnant de l'année et à une semaine d'intervalle ! Après le gagnant du 28 janvier, un joueur à La Réunion a tiré au sort le code gagnant du tirage du 4 février 2020. Il touchera donc dans les prochains jours un chèque de 1 million d’euros. Le code gagnant : JF 573 7673.Depuis le 1er janvier 2020, 11 codes gagnants ont été distribués en Métropole et en outre- mer, rappelle Tirage-Gagnant.com . Parmi les régions gagnantes, l’Île-de-France, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est et la Réunion cumulent 2 gagnants chacun. La région Auvergne-Rhône-Alpes vient compléter le 11e code gagnant.