A la Une . Euromillions. Le jackpot de 102 millions d'euros remporté en France

Le gagnant ou la gagnante de la cagnotte de l’Euromillions a coché la combinaison 7, 23, 34, 42, 48, ainsi que les numéros étoiles 1 et 3. Par LG - Publié le Samedi 25 Février 2023 à 07:06

La Française des Jeux annonce qu'une personne résidant en France a remporté le jackpot de plus de 102 millions d'euros mis en jeu hier soir.



L’heureux ou l'heureuse gagnante de l’Euromillions remporte un gain stratosphérique mais qui est loin de constituer le record français...



Le montant de son gain est très précisément de 102.242.065 euros. Il s’agit du (seulement) neuvième plus gros gain de l'histoire d'Euromillions en France. Le plus gros jackpot de l'histoire de la loterie européenne en France était de 220 millions d'euros. Il avait été remporté le 15 octobre 2021 à Tahiti par une jeune Polynésienne qui jouait pour la première fois.



La France est décidément heureuse au tirage européen. En novembre dernier, une personne habitant le Pas-de-Calais avait remporté le jackpot de plus de 160 millions d'euros qui constituait le 7e gain de l'histoire en France.



Le gagnant de ce 24 février a 60 jours pour se faire connaître auprès de la FDJ sans quoi le montant sera rejoué lors de futurs tirages.

