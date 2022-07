Euromillions : Le gain historique remis en jeu mardi

En validant son ticket, chacun rêve de ce qu’il fera avec la mise en cas de victoire, avant de retourner à son quotidien une fois le tirage passé. Des rêves qui ont encore des chances de se concrétiser mardi prochain puis que le gain historique de 230 millions d’euros à l’Euromillions n'a pas été remporté.



La combinaison gagnante était formée des numéros 9-17-29-38-39 et des deux étoiles, le 7 et le 10. Le tirage du vendredi 15 juillet 2022 profite toutefois à 14 chanceux de rang 2. Comme à tous les tirages, une personne ayant joué en France a remporté la somme d’un million d’euros au jeu My Million.



Mardi 19 juillet, ce sera l'avant-dernier tirage avant un ultime tirage. Sans gagnant au rang 1 au 5ème tirage consécutif à 230 millions d'euros, le report se fera au rang inférieur ayant au moins un gagnant, indique le règlement de la Française Des Jeux.



Le record précédent remporté à l’Euromillions était de 220 millions et c’est en France qu’il a été remporté. Le 15 octobre 2021, une joueuse de Tahiti avait été la seule à trouver la combinaison gagnante composée des numéros suivants : 49 21 26 34 31 et les étoiles 5 et 2.