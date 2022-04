A la Une . Euromillions : Il gagne 200 millions et reverse la quasi-totalité à une fondation pour la protection de l’environnement

Plus prosaïquement, le deuxième plus grand gagnant de l’histoire de l’Euromillions a également réalisé des travaux dans sa maison et a acheté une résidence secondaire. Sa philanthropie invite au respect et l'homme préfère d'ailleurs rester anonyme. "Ce qui compte, ce sont les actions soutenues par Anyama et l’impact positif qu’elles génèrent pour tous", a-t-il expliqué au journal Le Parisien. L’homme qui a remporté 200 millions d’euros à l’Euromillions veut agir en faveur de la planète et de l’environnement. Il y a un an, il a créé une fondation, du nom d’une ville de Côte d’Ivoire où il a passé son enfance."Si rien n’est fait dans ce domaine, toutes les autres actions seront vaines. Nous n’existerons plus, car la planète deviendrait invivable", a-t-il encore livré.Selon le Parisien, la fondation Anyama s’attachera dans un premier temps à sauvegarder et valoriser de manière durable les forêts françaises. Elle compte également soutenir les aidants dans le domaine de la santé.Plus prosaïquement, le deuxième plus grand gagnant de l’histoire de l’Euromillions a également réalisé des travaux dans sa maison et a acheté une résidence secondaire.