Euromillions : Découvrez le profil et les habitudes de jeu de l'heureux gagnant de Sainte-Anne

​C’est ce qu’on appelle avoir du bol. Cette expression familière va comme un gant à ce grand gagnant de l’Euromillions. Le mandataire local de la Française des Jeux nous livre les détails sur les habitudes de jeu de cet heureux destinataire d’un chèque à 6 chiffres. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 8 Octobre 2021 à 13:46

227.201 euros. Voici le montant remporté par un Bénédictin à l'Euromillions. Le Réunionnais est allé récupérer son chèque ce vendredi matin à Saint-Clotilde au centre de la Française des Jeux.



L’occasion de livrer quelques anecdotes sur la façon dont il s’y est pris pour cocher les bons numéros.



Avant le tirage du 28 septembre, le joueur a rempli une grille et a confié à la machine le remplissage automatique de quatre autres grilles. Et c’est la cinquième grille qui s'est avérée celle comportant les numéros gagnants.



"Il s’agit d’un joueur régulier mais pas addict. Il joue une fois par semaine. Cette fois-ci, il a rempli 4 grilles avec le système de flash. Et c’est la 5ème grille qui comportait les bons numéros. La particularité c’est qu’il jouait pour la première fois 5 grilles", raconte Frédéric Vezy.



"Nous avons été alertés par la Française des Jeux à Paris", raconte le directeur de l’Agence Réunion FDJ. À ce moment-là, ses services ne disposent que d’une seule information : la localisation du point de vente du ticket gagnant. Il s’agit d’un commerce de proximité situé à Sainte-Anne et tenu par monsieur et madame Chow Wing Bom. Frédéric Vezy appelle alors la détaillante pour la prévenir qu’il y a un grand gagnant qui est passé par son point de vente. Consigne lui est alors donnée d’être discrète lorsque l’heureux gagnant viendra se présenter à son comptoir.



Il avait confié son ticket aux détaillants



Mais l’histoire est encore plus rigolote que cela et témoigne de la "grande confiance" qui règne dans ce point de vente tenu par une personne bienveillante. Il se trouve que le joueur avait confié son ticket à la détaillante. Un ticket qui, rappelons-le, n'est pas nominatif.



"Ayant toute confiance en mon détaillant, je lui avais laissé le reçu, comme d’habitude", a confirmé le grand gagnant ce matin au moment de garnir son compte en banque.



C’est donc muni d’une pièce d’identité, de son ticket et aussi d’un RIB que le Bénédictin s’est présenté ce vendredi matin dans les locaux de la FDJ à Saint-Denis. L’heureux gagnant souhaite - et on le comprend - garder l’anonymat. Il a entre trente et quarante ans. Il n’a pas encore d’idée précise sur les folies qu’il pourra s’accorder grâce à ce chèque si ce n’est peut-être investir dans l’immobilier et rembourser ses prêts.



Pour la petite histoire, s’il ne s’était pas manifesté depuis le 29 septembre, c’est tout simplement parce qu’il a eu du mal à se libérer de son travail.



Hormis les grosses sommes remportées à l'Euromillions, le Loto n’est pas en reste puisque 4 gagnants au 2nd Tirage ont eu la chance de remporter le gros lot de 100.000 € ces dernières semaines à La Réunion. Preuve s’il en est que La Réunion reste une terre de jeux…



